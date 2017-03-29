«Это нормальная процедура». В окружении экс-главы Южного Урала подтвердили факт обысков в его доме

«Это нормальная процедура, было бы странно, если бы обысков не было», — заявила Накануне.RU Бобылева.

Адвокат Юревича Игорь Трунов сообщил Накануне.RU, что экс-губернатор уже три года не живет в пригородном элитном поселке Тарасовка.

«Сейчас там прошли обыски, силовики хотят еще провести обыск в квартире Михаила Валериевича в Москве. Адвокатов там не будет», — пояснил Трунов.

Напомним, экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу предъявлены обвинения в получении взятки и подстрекательстве к клевете. По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн руб.

Кроме того, Юревич, как полагает следствие, совершил подстрекательство первого замглавы Челябинской области Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда, которая была показана в декабре 2012 года на «Первом канале», а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда Москвы.

Юревич не явился на допросы к следователю 17 и 20 марта 2017 года, письменно сообщив, что находится в Израиле. В связи с этим по месту его регистрации направлена третья повестка, в случае игнорирования которой и неявки на допрос Юревич будет объявлен в розыск.