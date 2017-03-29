«Это нормальная процедура». В окружении экс-главы Южного Урала подтвердили факт обысков в его доме
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«Это нормальная процедура, было бы странно, если бы обысков не было», — заявила Накануне.RU Бобылева.
Адвокат Юревича Игорь Трунов сообщил Накануне.RU, что
«Сейчас там прошли обыски, силовики хотят еще провести обыск в квартире Михаила Валериевича в Москве. Адвокатов там не будет», — пояснил Трунов.
Напомним,
Кроме того, Юревич, как полагает следствие, совершил подстрекательство первого замглавы Челябинской области Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда, которая была показана в декабре 2012 года на «Первом канале», а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда Москвы.
Юревич не явился на допросы к следователю 17 и 20 марта 2017 года, письменно сообщив, что находится в Израиле. В связи с этим по месту его регистрации направлена третья повестка, в случае игнорирования которой и неявки на допрос Юревич будет объявлен в розыск.