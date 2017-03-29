В Минкульте опровергли информацию о задержании главы департамента

Информация о задержании директора департамента инвестиций, реставрации и строительства Министерства культуры России Артема Новикова не соответствует действительности, в среду он примет участие в коллегии Министерства культуры России.

Об этом «Известиям» сообщила пресс-секретарь министра культуры Владимира Мединского Ирина Казначеева.

«Я не могу подтвердить информацию по его задержанию. Хочу сказать, что вам нужно быть внимательнее как профессионалам в журналистике. Изучать факты и данные, а не сразу бежать за сенсацией. Новиков примет участие в коллегии Минкультуры, которая сегодня состоится. Эта информация, которая прошла в СМИ, не соответствует действительности. С ним связались, все нормально», — сказала она.

Ранее СМИ сообщили, что Артем Новиков задержан в Москве на рабочем месте, он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.