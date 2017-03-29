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09:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

Компенсацию за изъятых свиней выплатят жителям Иркутского района в течение 30 дней

Жителям Иркутского района заплатят компенсацию за изымание свиней после подачи заявления.

Денежную компенсацию в течение 30 дней после подачи заявления получат жители Иркутского района, чьих свиней изъяли для ликвидации инфекции африканской чумы свиней. Об этом 28 марта 2017 года сообщили «Байкал Инфо» в пресс-службе администрации Иркутского района. Заявления от хозяев скота принимаются в администрации поселка Хомутово, однако подать ее можно только после выдачи документов от ветеринарной службы с указанием веса скота. Эти документы составляются при изъятии.

Сейчас в Иркутском районе уничтожают свиней, которые попали в зону риска. По отзывам населения деревни Куда, происходит масштабное сжигание скота, и жители всего района обеспокоены сложившейся ситуацией. Сотрудники ветеринарной службы ходят по домам и выясняют, содержатся ли там свиньи, изымают их, взвешивают, поскольку за 1 кг мяса полагается 150 рублей, и отводят на специальный полигон, где уничтожают. Такая зачистка проводится в радиусе 5 км от очага инфекции — деревни Куда, а в радиусе 100 км запрещена реализация свиней и продуктов, полученных от их убоя, за исключением продукции промышленного изготовления, закуп свиней у населения, выгульное содержание животных, проведение ярмарок и выставок. Как сообщают «Вести Хомутово» со ссылкой на главного государственного ветеринарного инспектора службы ветеринарии Иркутской области Ивана Мельцова, за сокрытие скота, а также незаконный убой хозяевам грозит административное или даже уголовное наказание по статье 249 УК РФ «Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотии и иных тяжких последствий».

Некоторые жители района высказывают свои подозрения в социальной сети «Facebook» под сообщением жительницы Хомутово, которая просит внести ясность в происходящее. Одни предполагают, что все эти действия — зачистка со стороны крупных агрохолдингов, другие — что эпидемия преувеличена и вокруг нее поднимают лишний шум.

Что касается источника инфекции, пока также нет однозначного ответа, откуда АЧС появилась в Сибири. Ранее председатель правительства региона Александр Битаров сообщал, что в самом очаге были обнаружены коробки, поступившие из Ставропольского края, с отходами свиного мяса, но явилось ли это причиной распространения инфекции или нет, окончательно неизвестно.

Напомним, режим ЧС введен в Иркутском районе 25 марта из-за появления очага африканской чумы свиней в одном из личных подсобных хозяйств в деревне Куда. До этого владелец ЛПХ обратился в ветеринарную службу области в связи с падежом 40 животных, исследования проб в Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории подтвердили АЧС. Для человека эта инфекция не опасна, а у свиней ведет к повышенной смертности, причиняя экономический ущерб хозяйствам.

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