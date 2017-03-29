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10:48 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Прикамская полиция доложила о сложностях при подсчете наркобольных

ПЕРМЬ, 29 марта, РИА ФедералПресс. Прикамская полиция хочет получить доступ к статистике о наркозависимых, которые проходят реабилитацию в некоммерческих организациях. Об этом на пресс-конференции рассказал главный наркополицейский региона Александр Малиновский.

В Пермском крае последние шесть лет специалисты наблюдают снижение количества наркозависимых, состоящих на учете в медицинских учреждениях. За последний год их стало меньше на 5,7% в группе пациентов с диагнозом «наркомания».

«Пять-семь лет назад жители в основном нам жаловались, что в их подъездах куча шприцов, — рассказал начальник управления по борьбе с наркотиками Александр Малиновский. — Сегодня таких звонков не поступает».

При этом еще в одной статистике показатели напротив выросли на 10,4% — это количество потребителей наркотиков на ранних стадиях развития зависимости или «группе риска». Их стали выявлять чаще: во-первых, за счет направлений на освидетельствование водителей, призывников, а также получающих права; во-вторых, самих видов наркотиков стало больше, а новое оборудование в краевом диспансере позволяет выявлять новые формулы при прохождении теста.

Специалисты, анализируя показатели года, отметили, что уменьшилось количество несовершеннолетних наркопотребителей в 1,4 раза. Это в краевом диспансере связывают с «функционированием системы профилактики и пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних в Пермском крае». В основном наркотики употребляют в возрасте от 20 до 39 лет.

«На протяжении шести лет мы наблюдаем снижение количества людей, которые состоят на учете в учреждения здравоохранения, — пояснил господин Малиновский. — Но я бы не обольщался. У нас в крае появились некоммерческие организации, которые занимаются профилактикой наркозависмых. У нас таких 28. Людей, которые находятся на реабилитации в таких центрах, мы не отследить не можем. Человек может быть наркозависимым, но проходя лечение в таком учреждении, он не попадает в общую статистику. То есть снижение, возможно, этим и обусловлено. Хотелось бы, чтобы это направление было более прозрачно. Об этом мы уже доложил в Москву».

Главный врач краевого Наркологического диспансера Галина Шубина отметила, что не каждый некоммерческий реабилитационный центр занимается исключительно наркозависимыми. Она подтвердила, что пациенты общественных центров в статистике остаются неучтёнными. При этом для лечения наркомании люди могут обращаться и в НКО, и в государственные учреждения: неизвестную полиции долю установить трудно. Всего на конец года медики и полиция знали о 52 тыс. зависимых.

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