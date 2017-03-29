В Симферополе иномарка врезалась в столб: пострадал подросток
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости (Крым). Авария произошла накануне ночью на проспекте Победы в крымской столице. По информации
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости (Крым). Авария произошла накануне ночью на проспекте Победы в крымской столице. По информации
«32-летний водитель автомобиля Daewoo, двигаясь по проспекту Победы со стороны улицы Луговой в направлении Кечкеметской, выехал за пределы проезжей части с последующим наездом на световую опору», — рассказали в ГИБДД.
В аварии пострадал 15-летний пассажир иномарки. У него диагностировали закрытую травму грудной клетки, ушиб мягких тканей головы и лица, ушиб голеностопного сустава.
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Всего, по данным Госавтоинспекции, 28 марта на территории Республики Крым произошло три ДТП, в которых три человека получили травмы.