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10:18 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе иномарка врезалась в столб: пострадал подросток

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости (Крым). Авария произошла накануне ночью на проспекте Победы в крымской столице. По информации пресс-службы ГИБДД по РК, водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

Источник: РИА "Новости"

«32-летний водитель автомобиля Daewoo, двигаясь по проспекту Победы со стороны улицы Луговой в направлении Кечкеметской, выехал за пределы проезжей части с последующим наездом на световую опору», — рассказали в ГИБДД.

В аварии пострадал 15-летний пассажир иномарки. У него диагностировали закрытую травму грудной клетки, ушиб мягких тканей головы и лица, ушиб голеностопного сустава.

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Всего, по данным Госавтоинспекции, 28 марта на территории Республики Крым произошло три ДТП, в которых три человека получили травмы.

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