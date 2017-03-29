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10:09 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде участники свадебного кортежа устроили стрельбу в центре города

Задержаны участники свадебного кортежа, стрелявшие из травматического оружия в центре Волгограда.

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД России, 28 марта в полицию поступило сообщение о том, что в 13.40 на площади Павших Борцов в Центральном районе Волгограда неизвестными из автомашины «Range Rover» были произведены выстрелы в воздух.

Вскоре в Дзержинском районе на пересечении ул. Продольная и ул. Римского-Корсакова автомобиль был задержан. В салоне иномарки находились двое мужчин: 30-летний житель Ростов-на-Дону и 26-летний житель Волгограда. В результате проведенного обыска из автомашины изъяты травматический пистолет и гильзы. В настоящее время оба подозреваемых задержаны.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ — «Хулиганство». Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, водитель автомашины привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

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