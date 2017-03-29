В Волгограде участники свадебного кортежа устроили стрельбу в центре города
Задержаны участники свадебного кортежа, стрелявшие из травматического оружия в центре Волгограда.
Задержаны участники свадебного кортежа, стрелявшие из травматического оружия в центре Волгограда.
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Вскоре в Дзержинском районе на пересечении ул. Продольная и ул.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ — «Хулиганство». Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Кроме того, водитель автомашины привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.