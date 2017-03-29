Два человека госпитализированы в результате столкновения иномарок в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщает УГИБДД России по Нижегородской области, ДТП произошло 28 марта в 08:30 на ул. Ореховская, 1А (Автозаводский район, Нижний Новгород).

Согласно информации, 46-летний водитель, управляя иномаркой Volvo, при повороте налево, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с другой иномаркой Mitsubishi.

В результате ДТП оба водителя были доставлены в больницу с разными травмами: открытый перелом правого бедра, закрытый перелом средней трети левой ключицы.

За 28 марта в Нижегородской области произошло 9 ДТП, в которых погибших не зарегистрировано, 12 человек получили ранения.

В Нижнем Новгороде произошло 4 ДТП, в которых 5 человек получили ранения.