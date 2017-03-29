Замдиректора Эрмитажа Новиков отправлен под домашний арест по подозрению в мошенничестве

«Постановлением Лефортовского суда Москвы от 28 марта в отношении заместителя директора ФГБ УК (федеральное государственное бюджетное учреждение культуры — ИФ) “Государственный Эрмитаж” Новикова Михаила Ивановича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, а всего до 23 мая 2017 года», — сказала Краснова.

В Минкульте опровергли информацию о задержании главы департамента

По ее словам, Новиков подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере).

Постановление может быть обжаловано в течение трех суток с момента его вынесения, уточнила пресс-секретарь.

В свою очередь источник «Интерфакса» в правоохранительных органах подтвердил, что директор департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры Артем Новиков был задержан 28 марта в здании министерства, но впоследствии был отпущен.

Министерство культуры, в свою очередь, сообщило, что Новиков примет участие в коллегии ведомства.