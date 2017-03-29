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10:09 (мск), источник: Интерфакс

Замдиректора Эрмитажа Новиков отправлен под домашний арест по подозрению в мошенничестве

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Лефортовский суд Москвы санкционировал домашний арест на два месяца заместителю директора Эрмитажа Михаилу Новикову, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

«Постановлением Лефортовского суда Москвы от 28 марта в отношении заместителя директора ФГБ УК (федеральное государственное бюджетное учреждение культуры — ИФ) “Государственный Эрмитаж” Новикова Михаила Ивановича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, а всего до 23 мая 2017 года», — сказала Краснова.

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По ее словам, Новиков подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере).

Постановление может быть обжаловано в течение трех суток с момента его вынесения, уточнила пресс-секретарь.

В свою очередь источник «Интерфакса» в правоохранительных органах подтвердил, что директор департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры Артем Новиков был задержан 28 марта в здании министерства, но впоследствии был отпущен.

Министерство культуры, в свою очередь, сообщило, что Новиков примет участие в коллегии ведомства.

Комментарии
4
Евгений Краснов
никакого суда в России не было все куплено и продано в полном боекомплекте. Когда кончится практика домашних арестов, а начнется практика прямиком в СИЗО!
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эльшат мехтиев
Если только у Кремлёвской и с почётом. Никогда. Главный вор в самом Кремле.
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ЮжУрал
Новикова Михаила отправили под домашниц арест, а Новикова Артема Михайловича отпустили))))
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