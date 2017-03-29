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10:37 (мск), источник: ИА REGNUM

В регионы, которым угрожают паводки, МЧС направит 400 спасателей

Дополнительные отряды направляются в регионы Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Сибирский региональный центр МЧС России дополнительно направляет в регионы, где возможно осложнение паводковой обстановки, 400 специалистов с техникой и оборудованием, сообщили в МЧС РФ.

«Силы МЧС России будут распределены на группы для участия в предупредительных мероприятиях в качестве помощников местным администрациям и сельскому населению, а также для своевременного реагирования на осложнение гидрологической обстановки», — говорится в сообщении.

Дополнительные отряды сформированы из военных Уральского, Сибирского, Камчатского спасательных центров и спасателей Уральского, Сибирского, Бердского, Байкальского и Дальневосточного поисково-спасательных отрядов.

По данным ведомства, подкрепление для борьбы с паводком получат Курганская, Свердловская и Челябинская области (Урал), Алтайский край, Омская, Томская, Новосибирская, Иркутская области, республики Алтай, Тува, Хакасия (Сибирь), Камчатский и Хабаровский края (Дальний Восток).

Дополнительные отряды МЧС России оснащены спасательной и инженерной техникой, моторными лодками, беспилотными летательными аппаратами для мониторинга паводковой обстановки, средствами связи и другим необходимым оборудованием.

Как отмечается, решение об укрупнении группировки приняло руководство Сибирского регионального центра МЧС России, основываясь на прогнозе гидрологов.

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