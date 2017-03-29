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10:37 (мск), источник: Uralpress.ru

Трое парней с наркотиками, удирая от полиции, устроили массовое ДТП в Копейске

Трое парней с наркотиками, удирая от полиции, устроили массовое ДТП в Копейске (Челябинская область). Двое из злоумышленников помещены в изолятор временного содержания, третий отпущен под подписку о невыезде.

Инцидент произошел 27 марта. Как рассказала корреспонденту «Урал-пресс-информ» специалист по связям с общественностью ОМВД России по Копейску Нина Русина, в этот день в городе сотрудники полиции проводили мероприятие по пресечению незаконного оборота наркотиков.

На одном из перекрестков они остановили автомобиль Ford, в котором находилось трое молодых людей. Парни попытались скрыться от стражей порядка. Уходя от погони, через несколько метров их занесло и они зацепили четыре машины. В результате массового ДТП никто не пострадал.

У молодых людей было обнаружено при себе наркотическое вещество массой более семи граммов. Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные перевозка, хранение и приобретение наркотиков».

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