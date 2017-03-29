Капитан теплохода осужден за небезопасные речные рейсы

Согласно данным Уральского СУ на транспорте СК РФ, 2 августа 2016 года капитан перевозил пассажиров в Пермском районе по Сылве и Чусовой. При этом теплоход не имел подтверждения своего класса для работы по данной акватории.

«Экипаж судна по своей численности и квалификации не смог бы в случае аварийной ситуации обеспечить безопасное несение навигационной и машинной вахт, проведение безопасных и надежных швартовых операций, грамотное использование противопожарного оборудования, спасательных средств», — уточняют в ведомстве.

Также на теплоходе отсутствовали лоцманские карты, в том числе откорректированные на день выхода по району плавания.

Приговором Пермского районного суда капитану назначено наказания в виде обязательных работ на срок 200 часов.