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11:24 (мск), источник: Новости Перми

Капитан теплохода осужден за небезопасные речные рейсы

Пермский районный суд рассмотрел уголовное дело капитана теплохода «Москва-69». Выяснилось, что во время пассажирского рейса по акватории рек Сылва и Чусовая судно двигалось с нарушениями правил безопасности.

Согласно данным Уральского СУ на транспорте СК РФ, 2 августа 2016 года капитан перевозил пассажиров в Пермском районе по Сылве и Чусовой. При этом теплоход не имел подтверждения своего класса для работы по данной акватории.

«Экипаж судна по своей численности и квалификации не смог бы в случае аварийной ситуации обеспечить безопасное несение навигационной и машинной вахт, проведение безопасных и надежных швартовых операций, грамотное использование противопожарного оборудования, спасательных средств», — уточняют в ведомстве.

Также на теплоходе отсутствовали лоцманские карты, в том числе откорректированные на день выхода по району плавания.

Приговором Пермского районного суда капитану назначено наказания в виде обязательных работ на срок 200 часов.

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