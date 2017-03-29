В Новороссийске девушка перевернулась на мотоцикле

20-летняя девушка, управляя мотоциклом QJ Stels Flame, не выбрала безопасную скорость движения при перестроении и допустила опрокидывание транспортного средства.

Юную мотоледи с травмами доставили в медучреждение. Обстоятельства, послужившие причиной аварии, уточняются. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водительское удостоверение водитель мотоцикла получила год назад, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.