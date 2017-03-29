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11:27 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградец упал в затопленный строительный котлован и не смог выбраться

Сотрудники полиции вытащили из строительного котлована случайно упавшего туда молодого калининградца. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в среду сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию около 5 утра во вторник обратилась мать потерпевшего. Она сообщила, что ее сын позвонил ей и сказал, что упал в глубокую яму из которой не может выбраться, а потом связь оборвалась.

Приехав к строительному котловану в районе улицы Николая Карамзина, полицейские услышали на пустыре возле оросительного канала крики о помощи. На дне затопленного строительного котлована сотрудники полиции обнаружили мужчину, по пояс погрузившегося в холодную глиняную массу с водой.

Пострадавший пояснил, что застрял, не чувствует ног и уже не надеялся на спасение, так как аккумулятор его мобильного телефона разрядился. Сотрудники полиции помогли мужчине выбраться из ямы до приезда спасателей. Чтобы согреть пострадавшего, они разожгли костёр. Прибывшие на место происшествия работники скорой помощи доставили калининградца в больницу.

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