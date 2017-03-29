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11:18 (мск), источник: Ведомости

Караул подразделения Росгвардии в Чечне спал в момент нападения боевиков — РБК

Военнослужащие воинской части Росгвардии, на которых напали боевики в чеченской станице Наурской 24 марта, были без оружия, а дежурные в момент нападения спали. Об этом РБК сообщили источник в Росгвардии и собеседник, близкий к силовым структурам Чечни.

Источник: НАК

Военнослужащие воинской части Росгвардии, на которых напали боевики в чеченской станице Наурской 24 марта, были без оружия, а дежурные в момент нападения спали. Об этом РБК сообщили источник в Росгвардии и собеседник, близкий к силовым структурам Чечни.

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По информации издания, боевики перелезли через ограждение части, незаметно в тумане пробрались к КПП и зашли через открытую дверь, поскольку во время дежурства дверь закрывать не положено. Так восстановил хронологию атаки источник РБК, близкий к силовым структурам Чечни. Нападавшие зарезали двоих спящих дежурных, забрали их автоматы и резиновые дубинки. Войдя на территорию части, боевики наткнулись на патруль.

Источники РБК сообщают, что в нападении на гвардейцев участвовали восемь человек. Шестеро боевиков были убиты во время завязавшейся перестрелки с патрульными, у которых, в отличие от остальных бойцов части, оружие было при себе. Еще двое подельников боевиков при атаке были за территорией воинской части — «стояли на стреме», и поэтому, когда поднялась паника, успели скрыться, пояснил второй источник. Один из двух сбежавших уже пойман, рассказал собеседник из Росгвардии.

Собеседник издания делает вывод, что атаковавшие воинскую часть «полезли исключительно за оружием».

В станице Наурская Чеченской республики 24 марта восемь боевиков напали на военных Росгвардии. Жертвами нападения стали шестеро боевиков и шестеро российских военнослужащих. СК возбудил уголовное дело по нескольким статьям. Позже террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение.

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В распоряжении «Новой газеты» оказались сделанные на месте происшествия фотографии. Газета показала их судмедэкспертам, криминалистам и баллистам. Эксперты пришли к выводу, что боевики были расстреляны в упор.

Издание также подчеркивает, что некоторые пострадавшие сотрудники Росгвардии получили огнестрельные ранения. При этом в официальных сводках Нацгвардии говорится, что нападавшие имели при себе гранаты, ножи и пояса шахидов, огнестрельного оружия у них не было. По официальной версии, им не удалось проникнуть на территорию воинской части и завладеть оружием военнослужащих, отмечает газета.

Издание также пишет, что напавшие на военных были жителями станицы Наурская. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что боевики были уроженцами Ростовской, Волгоградской областей и Чечни.

Комментарии
9
Константин
Я сам разберусь, кого мне слушать и читать, добро?)
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Сергей Саморуков
Тогда Кисилёва слушай . Это почётный кремлёвский сказочник . Что ни слово , то песТня...
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Константин
А, ну раз "близкие источники" , да ещё РБК, то да...
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