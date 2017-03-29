Школа № 14 горела в Тайшете Иркутской области

Пожар произошел в кабинете лаборатории на втором этаже школы № 14 Тайшета Иркутской области из-за короткого замыкания проводки. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Работники школы оперативно сработали, используя огнетушители и внутренние пожарные краны приступили к первичному тушению.

«Пожар был локализован практически до приезда пожарных. Огнеборцы лишь довели пожар до ликвидации», — отметили в ведомстве.

В результате пожара повреждена мебель в кабинете, расположенном на втором этаже. Примерно 2 кв. метра.