Школа № 14 горела в Тайшете Иркутской области
По предварительным сведениям, пожар произошел
По предварительным сведениям, пожар произошел
Пожар произошел в кабинете лаборатории на втором этаже школы № 14 Тайшета Иркутской области
Работники школы оперативно сработали, используя огнетушители и внутренние пожарные краны приступили к первичному тушению.
«Пожар был локализован практически до приезда пожарных. Огнеборцы лишь довели пожар до ликвидации», — отметили в ведомстве.
В результате пожара повреждена мебель в кабинете, расположенном на втором этаже. Примерно 2 кв. метра.