Преподаватель одного из вузов Уфы попался на взятке
Пожилого мужчину оштрафовали на 220 тысяч рублей.
Пожилого мужчину оштрафовали на 220 тысяч рублей.
67-летнего преподавателя одного из уфимских вузов поймали на получении взятки.
Сыщики выяснили, что предприимчивый педагог пообещал проставить необходимую запись в зачетку студента за небольшой «гонорар». В итоге молодой человек подарил преподавателю стройматериалов на 20 тысяч рублей.
Позже разгулявшийся пенсионер потребовал взятку еще раз — на этот раз уже у другого студента. Положительную оценку на защите диплома преподаватель оценил в 30 тысяч рублей. Вот тут его и задержали сотрудники правоохранительных.
— Мужчину признали виновным по статье «Мелкое взяточничество». Его приговорили к штрафу в размере 220 тысяч рублей, — рассказали