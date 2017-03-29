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11:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Преподаватель одного из вузов Уфы попался на взятке

Пожилого мужчину оштрафовали на 220 тысяч рублей.

67-летнего преподавателя одного из уфимских вузов поймали на получении взятки.

Сыщики выяснили, что предприимчивый педагог пообещал проставить необходимую запись в зачетку студента за небольшой «гонорар». В итоге молодой человек подарил преподавателю стройматериалов на 20 тысяч рублей.

Позже разгулявшийся пенсионер потребовал взятку еще раз — на этот раз уже у другого студента. Положительную оценку на защите диплома преподаватель оценил в 30 тысяч рублей. Вот тут его и задержали сотрудники правоохранительных.

— Мужчину признали виновным по статье «Мелкое взяточничество». Его приговорили к штрафу в размере 220 тысяч рублей, — рассказали пресс-службе Прокуратуры Башкирии.

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