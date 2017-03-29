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11:19 (мск), источник: РИА Новости

Росгвардия ответила на обвинения в неготовности бойцов в Чечне к атаке

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Росгвардия опровергла сообщения СМИ о неготовности бойцов в Чечне к отражению атаки боевиков, сотрудники действовали «мужественно и самоотверженно», сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа войск ведомства.

Источник: РИА Новости

Как ранее сообщалось, шесть военнослужащих Росгвардии погибли, еще трое получили ранения при нападении боевиков на воинскую часть в Чечне в ночь на 24 марта. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате боестолкновения все шесть террористов были уничтожены. Отмечалось, что жизни пострадавших бойцов Росгвардии ничто не угрожает.

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«В связи с публикацией в некоторых СМИ непроверенной информации о якобы неготовности к отражению нападения боевиков военнослужащими воинской части Национальной Гвардии РФ, расположенной в станице Наурская Чеченской республики, сообщаем, что данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Как подчеркивается, служебная проверка обстоятельств произошедшего показала, что военнослужащие действовали в этой ситуации «мужественно и самоотверженно», в соответствии с должностными обязанностями и воинскими уставами. «Это позволило не допустить многочисленных жертв среди военнослужащих и членов их семей, проживающих на территории военного городка», — отмечается в пресс-релизе.

«В настоящее время работают следственные органы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Поэтому ссылки некоторых СМИ на неких информированных лиц в силовых структурах Чеченской республики и якобы Росгвардии не могут восприниматься в качестве достоверной информации», — сообщает ведомство.

Комментарии
3
Дядя Сухов
Не может быть столько погибших наших бойцов при столкновении с маловоруженными бандосами - здесь элементарная халатность!
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Дядя Сухов
Как военный в запасе скажу - брехня!
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Аристарх Лохов
на концерте для росгвардии за 20 млн рублей - сотрудники действовали «мужественно и самоотверженно», сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа войск ведомства.
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