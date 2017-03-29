Ростовская область приходит в себя после удара стихии
Ростовская область, на которую 28 марта обрушился ураган, постепенно приходит в себя.
Ростовская область, на которую 28 марта обрушился ураган, постепенно приходит в себя.
Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России, электроснабжение на Дону восстановлено, продолжаются работы по индивидуальным заявкам.
Чрезвычайное ведомство информирует, что все социально значимые объекты работают в штатном режиме.
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По сведениям Минэнергетики России, без света 28 марта оставались около 38,4 тыс. жителей донского региона. Энергетики были готовы подключить соцобъекты к резервным источникам питания.
Напомним, порывы ветра на Дону достигали 28 м/с. Ураган оборвал провода, разрушил опорные изоляторы на линиях электропередачи, что привело к перебоям в электроснабжении. В связи с этим был объявлен особый режим работы.
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Между тем, активные
Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта донские спасатели предупредили о том, что регион накроет циклон. Коммунальные службы и бригады спасателей Ростовской области оперативно были переведены в режим повышенной готовности