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13:02 (мск), источник: ИА REGNUM

Ростовская область приходит в себя после удара стихии

Ростовская область, на которую 28 марта обрушился ураган, постепенно приходит в себя.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России, электроснабжение на Дону восстановлено, продолжаются работы по индивидуальным заявкам.

Чрезвычайное ведомство информирует, что все социально значимые объекты работают в штатном режиме.

В пресс-службе «МРСК Юга» уточнили, что на ремонтные работы были брошены все силы. В частности, восстанавливали линии электропередачи более 60 бригад в составе 205 человек и 69 единиц спецтехники. Энергетики перешли на круглосуточное дежурство, аварийные службы не приостанавливали работу и ночью.

По сведениям Минэнергетики России, без света 28 марта оставались около 38,4 тыс. жителей донского региона. Энергетики были готовы подключить соцобъекты к резервным источникам питания.

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Напомним, порывы ветра на Дону достигали 28 м/с. Ураган оборвал провода, разрушил опорные изоляторы на линиях электропередачи, что привело к перебоям в электроснабжении. В связи с этим был объявлен особый режим работы.

Из-за сильного ветра в Ростове-на-Дону, где до 31 марта введен режим повышенной готовности, и области были повалены десятки деревьев, рекламные баннеры, остановочные комплексы. А в Волгодонске стихия повалила стелу «Слава строителям Волгодонска». Достопримечательность ветер сложил как карточный домик. А в станице Романовской из-за урагана с памятника сорвало самолет Як-18.

В городе-миллионнике из-за непогоды стройки были остановлены, работу пассажирского транспорта удалось нормализовать. Не обошлось без жертв. Так, к врачам за помощью обратились два человека, на которых повалило ветки. От госпитализации они отказались.

Между тем, активные интернет-пользователи обсуждают название урагану, разбушевавшемуся на Дону. Есть предложения назвать ураган в честь пострадавшей под деревом иномарки «Пежо». Также предложены названия «Разрушитель», «Вихрь-атаман» и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта донские спасатели предупредили о том, что регион накроет циклон. Коммунальные службы и бригады спасателей Ростовской области оперативно были переведены в режим повышенной готовности из-за ураганного ветра, накрывшего регион. В социальных сетях жители областного центра выложили десятки фотографий, на которых запечатлены последствия разгула стихии.

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