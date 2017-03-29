Около «Казань Арены» погибла женщина, упавшая с пирса на лед Казанки

По данным спасателей, сообщение о происшествии поступило в 6:43.

— С пирса (высота около 5 метров) около стадиона «Казань Арена» упала на лед берега реки Казанка женщина, 1965 г.р., — говорилось в сообщении очевидцев.

На место сразу выехали сотрудники МЧС на судне на воздушной подушке.

Погибшую женщину подняли на берег и передали сотрудникам судмедэкспертизы. Сейчас идет проверка этого происшествия.