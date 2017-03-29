Около «Казань Арены» погибла женщина, упавшая с пирса на лед Казанки
Около «Казань Арены» накануне рано утром погибла женщина, упавшая с пирса на лед Казанки, она скончалась на месте происшествия. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Около «Казань Арены» накануне рано утром погибла женщина, упавшая с пирса на лед Казанки, она скончалась на месте происшествия. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
По данным спасателей, сообщение о происшествии поступило в 6:43.
— С пирса (высота около 5 метров) около стадиона «Казань Арена» упала на лед берега реки Казанка женщина, 1965 г.р., — говорилось в сообщении очевидцев.
На место сразу выехали сотрудники МЧС на судне на воздушной подушке.
Погибшую женщину подняли на берег и передали сотрудникам судмедэкспертизы. Сейчас идет проверка этого происшествия.