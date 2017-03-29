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11:52 (мск), источник: Prokazan.ru

Около «Казань Арены» погибла женщина, упавшая с пирса на лед Казанки

Около «Казань Арены» накануне рано утром погибла женщина, упавшая с пирса на лед Казанки, она скончалась на месте происшествия. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По данным спасателей, сообщение о происшествии поступило в 6:43.

 — С пирса (высота около 5 метров) около стадиона «Казань Арена» упала на лед берега реки Казанка женщина, 1965 г.р., — говорилось в сообщении очевидцев.

На место сразу выехали сотрудники МЧС на судне на воздушной подушке.

Погибшую женщину подняли на берег и передали сотрудникам судмедэкспертизы. Сейчас идет проверка этого происшествия.

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