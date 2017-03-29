В Башкирии в подъезде зарезали 23-летнюю девушку

Сегодня, 29 марта, в соцсетях появилось тревожное сообщение: в подъезде собственного дома по улице Артема в Стерлитамаке около 11 утра убили 22-летнюю девушку. Во дворе дома стоят машины «скорой» помощи и правоохранители.

— Я сама на работе была, мама позвонила, рассказала, что убили нашу соседку, — рассказала Елена Усачева. — Я ушла почти в 10 утра, в течение 1,5 часов после ее зарезали.. Жалко очень!

В комметариях под фото близкие девушки отметили, что огласки ЧП не желают и у семьи уже есть подозреваемый, кто мог пойти на такой отчаянный шаг.

Официальной информации по факту ЧП пока нет. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.