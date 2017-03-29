Работника салона связи подозревают в мошенничестве в Ростовской области
30-летний работник одного из салонов связи Ростовской области подозревается в мошенничестве.
30-летний работник одного из салонов связи Ростовской области подозревается в мошенничестве.
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Приобретенные таким образом гаджеты работник салона связи затем продавал.
На данный момент установлено, что подозреваемый причастен к четырем эпизодам мошенничества, общая сумма ущерба от которых составила около 80 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении сотрудника салона возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).