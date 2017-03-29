Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
С банковских карт россиян стали списывать долги за ЖКХ
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
Могилу убийцы Вороненкова оформили в стиле Третьего рейха – СМИ
Загадочный космолет США пробыл на орбите 2 года
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
1185-летие Наины Ельциной
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
12Ливни затопили Перу
16:20 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Работника салона связи подозревают в мошенничестве в Ростовской области

30-летний работник одного из салонов связи Ростовской области подозревается в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, подозреваемый оформлял кредиты на покупку мобильных телефонов по документам клиентов без их ведома.

Приобретенные таким образом гаджеты работник салона связи затем продавал.

На данный момент установлено, что подозреваемый причастен к четырем эпизодам мошенничества, общая сумма ущерба от которых составила около 80 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении сотрудника салона возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СПИД по трубам. Чем опасна вода из крана и почему бесполезно ее фильтровать
Путин уволил главу ГИБДД
Совфед освободил попавших под санкции россиян от налогов
Путин наделил ФСО правом изымать земельные участки для госнужд
Украину грозят лишить «Евровидения» из-за недопуска Самойловой
Начался выход Великобритании из ЕС
В Ливии семья погибла при падении истребителя на их дом
Россиянка получит медаль Игр-2012 из-за допинга у соперницы
Спорт
Без Месси. И без ЧМ? Аргентина в шаге от величайшего провала Впервые за 40 лет сборная Аргентины может пропустить чемпионат мира. Выясняем, кто виноват и что делать
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь