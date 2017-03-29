Работника салона связи подозревают в мошенничестве в Ростовской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, подозреваемый оформлял кредиты на покупку мобильных телефонов по документам клиентов без их ведома.

Приобретенные таким образом гаджеты работник салона связи затем продавал.

На данный момент установлено, что подозреваемый причастен к четырем эпизодам мошенничества, общая сумма ущерба от которых составила около 80 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении сотрудника салона возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).