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13:47 (мск), источник: ИА Татар-информ

Прокуратура Казани проверит семью оставленной в подъезде 11-месячной девочки

(Казань, 29 марта, «Татар-информ»). Прокуратура Приволжского района Казани проверит семью 11-месячной девочки, которую жильцы обнаружили в подъезде одного из домов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Источник: ИА Татар-информ

Днем 28 марта жительница многоквартирного дома по улице Павлюхина нашла в подъезде 11-месячную девочку. Соседи рассказали, что мать ребенка живет в доме с января 2017 года. Ее гражданского мужа несколько месяцев назад отправили в места заключения, их семья осталась без кормильца. Женщина с ребенком перебралась к свекрови и устроилась на работу, но через какое то время ушла в запой. В настоящее время мать девочки госпитализирована с подозрением на отравление алкоголем.

По результатам проверки прокуратуры будет дана оценка действиям родителей и законных представителей на предмет исполнения ими обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.

При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

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