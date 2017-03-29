Прокуратура Казани проверит семью оставленной в подъезде 11-месячной девочки

Днем 28 марта жительница многоквартирного дома по улице Павлюхина нашла в подъезде 11-месячную девочку. Соседи рассказали, что мать ребенка живет в доме с января 2017 года. Ее гражданского мужа несколько месяцев назад отправили в места заключения, их семья осталась без кормильца. Женщина с ребенком перебралась к свекрови и устроилась на работу, но через какое то время ушла в запой. В настоящее время мать девочки госпитализирована с подозрением на отравление алкоголем.

По результатам проверки прокуратуры будет дана оценка действиям родителей и законных представителей на предмет исполнения ими обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.

При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.