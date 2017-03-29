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15:15 (мск), источник: Новая Кубань

В Новороссийске мужчина напал на бригаду скорой помощи

Житель курорта избил медсестру.

Краснодар. 29 марта — Новая Кубань. Об инциденте сообщает «Наша газета Новороссийск».

По информации СМИ, скорую помощь жителю курорта вызвали сотрудники правоохранительных органов, заметившие его на улице. Мужчина плохо стоял на ногах и состояние его здоровья вызвало у полицейских опасение. Когда медики прибыли на место, стражи порядка передали им горожанина, который вел себя спокойно.

Однако в карете скорой помощи он начал проявлять неадекватность и напал на врачей. Он избил медсестру, которая в настоящее время находится в больнице с сотрясением мозга.

Дебошира задержали правоохранители.

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