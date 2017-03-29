В Новороссийске мужчина напал на бригаду скорой помощи

Краснодар. 29 марта — Новая Кубань. Об инциденте сообщает «Наша газета Новороссийск».

По информации СМИ, скорую помощь жителю курорта вызвали сотрудники правоохранительных органов, заметившие его на улице. Мужчина плохо стоял на ногах и состояние его здоровья вызвало у полицейских опасение. Когда медики прибыли на место, стражи порядка передали им горожанина, который вел себя спокойно.

Однако в карете скорой помощи он начал проявлять неадекватность и напал на врачей. Он избил медсестру, которая в настоящее время находится в больнице с сотрясением мозга.

Дебошира задержали правоохранители.