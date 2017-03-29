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11:27 (мск), источник: Крым Press

Пожар в крымском пгт. Вольное: в горящей квартире едва не погибла женщина

Пожар в крымском пгт. Вольное произошёл в пятиэтажном жилом доме по улице Токарева.

Источник: Крым Press

По прибытию к месту происшествия стало известно, что на втором этаже горит однокомнатная квартира. Личный состав оперативно приступили к тушению огня, которое сопровождалось сильным задымлением. Одновременно с этим спасатели провели эвакуацию всех жильцов подъезда, находящихся на момент пожара в здании, в количестве 7 человек. В том числе одного ребенка. Кроме того огнеборцы в составе звена газодымозащитной службы оперативно провели разведку помещений, в результате которой стало известно что в квартире находится женщина 1952 г. р. Крымские спасатели оперативно доставили пострадавшую в безопасное место и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе МЧС РФ в Крыму.

Пожар был полностью ликвидирован на площади 32 кв.м. Огонь удалось вовремя становить и не допустить его распространения на соседние квартиры. Пострадавшая на пожаре женщина в медицинской помощи не нуждалась, от госпитализации отказалась. Причина пожара будет установлена экспертами.

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