В Воронеже экипаж ДПС не отрывал пистолет колонки на заправке

В среду, 29 марта, в соцсетях пользователи выложили фото, где инспекторы ДПС оторвали пистолет на заправке. Стражи порядка забыли его вынуть и сильно повредили колонку.

Пользователи предположили, что это произошло в Воронеже — ряд СМИ даже написали о курьезном случае. Но в региональном МВД опровергли эту информацию.