В Воронеже экипаж ДПС не отрывал пистолет колонки на заправке
Инцидент, опубликованный в СМИ, на самом деле произошел в Смоленской области.
Инцидент, опубликованный в СМИ, на самом деле произошел в Смоленской области.
В среду, 29 марта, в соцсетях пользователи выложили фото, где инспекторы ДПС оторвали пистолет на заправке. Стражи порядка забыли его вынуть и сильно повредили колонку.
Пользователи предположили, что это произошло в Воронеже — ряд СМИ даже написали о курьезном случае. Но в региональном МВД опровергли эту информацию.
«Данный факт имел место в Смоленской области, — заявили в