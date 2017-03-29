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11:33 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже экипаж ДПС не отрывал пистолет колонки на заправке

Инцидент, опубликованный в СМИ, на самом деле произошел в Смоленской области.

В среду, 29 марта, в соцсетях пользователи выложили фото, где инспекторы ДПС оторвали пистолет на заправке. Стражи порядка забыли его вынуть и сильно повредили колонку.

Пользователи предположили, что это произошло в Воронеже — ряд СМИ даже написали о курьезном случае. Но в региональном МВД опровергли эту информацию.

«Данный факт имел место в Смоленской области, — заявили в пресс-службе регионального МВД. — Сведения, изложенные в средствах массовой информации о причинении ущерба автозаправочной станции, расположенной на территории нашего региона являются недостоверными».

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