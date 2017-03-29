Рецидивист обвиняется в избиении до смерти пенсионера в Краснобаковском районе Нижегородской области

По данным регионального СУ СК России, недавно вышедший из тюрьмы мужчина снова угодил в «историю» — в ночь на 10 февраля 2017 года на улице в р.п. Ветлужский Краснобаковского района гражданин жестоко избил 62-летнего пенсионера. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в тот же день в районной больнице.

Обвиняемый вину в инкриминируемом деянии признал. Во время допроса он сообщил следователям СК, что накануне его сожительница пожаловалась на пенсионера, который якобы вмешивался в воспитание ее малолетнего ребенка. Мужчина решил разобраться, а в результате совершил убийство.

Злоумышленник заключен под стражу.

В настоящее время уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором¸ направлено для рассмотрения в Краснобаковский районный суд.

Как сообщалось ранее, суд в Ульяновске приговорил рецидивиста за избиение до смерти прохожего к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.