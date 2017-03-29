Порошенко осудил нападение на генконсульство Польши в Луцке

КИЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко «решительно осудил» обстрел генерального консульства Польши в Луцке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

«Он поручил правоохранителям срочно принять все меры для расследования этого инцидента и установления виновных», — написал Цеголко на своей странице в Twitter.

В ночь на 29 марта неизвестные обстреляли из гранатомета здание генерального консульства Польши в Луцке. В результате никто не пострадал, у здания повреждена часть крыши и разбиты окна.