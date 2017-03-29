Порошенко осудил нападение на генконсульство Польши в Луцке
В ночь на 29 марта неизвестные обстреляли из гранатомета здание генерального консульства.
В ночь на 29 марта неизвестные обстреляли из гранатомета здание генерального консульства.
КИЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко «решительно осудил» обстрел генерального консульства Польши в Луцке. Об этом сообщил
«Он поручил правоохранителям срочно принять все меры для расследования этого инцидента и установления виновных», — написал Цеголко на своей странице в Twitter.
В ночь на 29 марта неизвестные обстреляли из гранатомета здание генерального консульства Польши в Луцке. В результате никто не пострадал, у здания повреждена часть крыши и разбиты окна.
Это уже не первый случай хулиганских действий у польских дипломатических представительств на Украине. Ранее, 8 февраля, неизвестные нанесли надписи «Наша земля» на забор польского генконсульства во Львове и забросали фасад здания бутылками с красной краской. Украинская полиция открыла уголовное дело по данному факту. МИД Украины в этом «хулиганстве» усмотрел заинтересованность некой «третьей стороны».