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12:02 (мск), источник: ТАСС

Порошенко осудил нападение на генконсульство Польши в Луцке

В ночь на 29 марта неизвестные обстреляли из гранатомета здание генерального консульства.

Источник: Reuters

КИЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко «решительно осудил» обстрел генерального консульства Польши в Луцке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

«Он поручил правоохранителям срочно принять все меры для расследования этого инцидента и установления виновных», — написал Цеголко на своей странице в Twitter.

В ночь на 29 марта неизвестные обстреляли из гранатомета здание генерального консульства Польши в Луцке. В результате никто не пострадал, у здания повреждена часть крыши и разбиты окна.

Консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицкий назвал случившееся террористическим актом.

Это уже не первый случай хулиганских действий у польских дипломатических представительств на Украине. Ранее, 8 февраля, неизвестные нанесли надписи «Наша земля» на забор польского генконсульства во Львове и забросали фасад здания бутылками с красной краской. Украинская полиция открыла уголовное дело по данному факту. МИД Украины в этом «хулиганстве» усмотрел заинтересованность некой «третьей стороны».

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В украинском Луцке обстреляно консульство Польши
11:42 (мск)© Ньюстюб
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