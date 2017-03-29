В Москве вспоминают жертв двойного теракта в столичном метро

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы 29 марта, в шестую годовщину двойного теракта в московском метро, несут цветы и свечи к местам взрывов, унесших жизни 40 человек.

На платформах станций «Лубянка» и «Парк культуры» стоят столы, усыпанные красными гвоздиками, горят свечи и лампадки.

В результате терактов на столичных станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» 29 марта 2010 года погибли 40 человек, еще 160 пассажиров пострадали. Взрывные устройства привели в действие террористки-смертницы.

Организатор взрывов Магомедали Вагабов был ликвидирован в Дагестане в августе 2010 года.