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13:13 (мск), источник: ТАСС

В Москве вспоминают жертв двойного теракта в столичном метро

Горожане несут цветы на платформы станций «Лубянка» и «Парк культуры».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы 29 марта, в шестую годовщину двойного теракта в московском метро, несут цветы и свечи к местам взрывов, унесших жизни 40 человек.

На платформах станций «Лубянка» и «Парк культуры» стоят столы, усыпанные красными гвоздиками, горят свечи и лампадки.

В результате терактов на столичных станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» 29 марта 2010 года погибли 40 человек, еще 160 пассажиров пострадали. Взрывные устройства привели в действие террористки-смертницы.

Организатор взрывов Магомедали Вагабов был ликвидирован в Дагестане в августе 2010 года.

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