«Еруслан» представляет угрозу для экологии Приморья

Первыми тревогу забили жители Славянки, когда увидели, что у причала судоремонтного завода, где стоит наполовину затонувший «Еруслан», появились на поверхности моря вот эти радужные пятна. Фотографии с места разлива нефтепродуктов тут же заполнили социальные сети с комментариями о том, что если сейчас не остановить утечку топлива, то оно расползется по всему побережью Славянки. К расследованию подключился Росприроднадзор.

— Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора устанавливаются обстоятельства загрязнения нефтесодержащими водами бухты Нерпа Славянского залива с аварийного судна «Еруслан».

Корабль-призрак «Еруслан» два месяца назад отбуксировали от Владивостока на завод в Славянку, чтобы разделать на металлолом, продать его и таким образом исполнить решение суда о выплате долгов по зарплате экипажу судна, который покинул «Еруслан» и бросил его прямо на виду у всего Владивостока. Судно разграбили мародеры, бесхозный «Еруслан» два раза горел, но тонуть не собирался.

У причала в Славянке судно начинает тонуть. Сколько топлива находится на «Еруслане» и есть ли оно там вообще, достоверно неизвестно. Но если сейчас срочно это не выяснить и не предпринять меры по защите моря от разлива нефтепродуктов с «Еруслана», под угрозой загрязнения окажутся самые популярные у туристов места летнего отдыха в районе Славянки, например, пляж в бухте Нерпа и морская акватория в районе поселка Андреевка, куда десятки тысяч дальневосточников приезжают отдыхать на море летом.