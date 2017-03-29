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11:58 (мск), источник: Вести Приморье

«Еруслан» представляет угрозу для экологии Приморья

29 марта печально известное судно «Еруслан», которое несколько месяцев находилось брошенным в акватории Амурского залива, вновь напомнило о себе. На этот раз — из поселка Славянка. Специалисты Росприроднадзора считают, что сейчас корабль-призрак представляет нешуточную угрозу для экологической обстановки на побережье юга Приморья.

Источник: Вести Приморье

Первыми тревогу забили жители Славянки, когда увидели, что у причала судоремонтного завода, где стоит наполовину затонувший «Еруслан», появились на поверхности моря вот эти радужные пятна. Фотографии с места разлива нефтепродуктов тут же заполнили социальные сети с комментариями о том, что если сейчас не остановить утечку топлива, то оно расползется по всему побережью Славянки. К расследованию подключился Росприроднадзор.

— Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора устанавливаются обстоятельства загрязнения нефтесодержащими водами бухты Нерпа Славянского залива с аварийного судна «Еруслан».

Корабль-призрак «Еруслан» два месяца назад отбуксировали от Владивостока на завод в Славянку, чтобы разделать на металлолом, продать его и таким образом исполнить решение суда о выплате долгов по зарплате экипажу судна, который покинул «Еруслан» и бросил его прямо на виду у всего Владивостока. Судно разграбили мародеры, бесхозный «Еруслан» два раза горел, но тонуть не собирался.

У причала в Славянке судно начинает тонуть. Сколько топлива находится на «Еруслане» и есть ли оно там вообще, достоверно неизвестно. Но если сейчас срочно это не выяснить и не предпринять меры по защите моря от разлива нефтепродуктов с «Еруслана», под угрозой загрязнения окажутся самые популярные у туристов места летнего отдыха в районе Славянки, например, пляж в бухте Нерпа и морская акватория в районе поселка Андреевка, куда десятки тысяч дальневосточников приезжают отдыхать на море летом.

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