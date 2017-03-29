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11:51 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Первый житель Нижнего Новгорода пострадал от укуса клеща по данным на 29 марта

Первый житель Нижнего Новгорода пострадал от укуса клеща по данным на 29 марта 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Присасывание клеща произошло на придомовой территории в Советском районе. При лабораторных исследованиях клеща антиген клещевого вирусного энцефалита не выявлен.

Напомним, что неделю назад, 23 марта, управление Роспотребнадзора предупреждало о раннем пробуждении клещей в 2017 году. По данным ведомства, раннее пробуждение клещей произойдет из-за благоприятных погодных условий.

В 2016 году также зафиксирована ранняя активность клещей. С 28 марта по 3 апреля прошлого года, когда температура воздуха достигала +10°С, специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали два случая присасывания клещей к жителям области: один случай произошел в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, второй — в Кстовском районе области. В обоих случаях насекомые не являлись носителями вируса энцефалита.

Между тем, с начала апреля 2016 года (полноценного начала активности клещей) по 25 сентября в медицинские организации Нижегородской области за помощью из-за укусов клещей обратилось почти 10 тысяч человек, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

СПРАВКА:
Среда обитания клещей — трава, оттуда они заползают на обувь, одежду. Больше всего их в хвойно-лиственных смешанных лесах. Клещи сосредоточены вдоль троп, по которым ходят люди. Клещи на деревьях не живут и не заползают на них, но могут подняться на куст.

При кровососании инфицированный клещ передает человеку вирус клещевого энцефалита, опасность которого в том, что поражает центральную нервную систему. Если в процесс воспаления вовлекается серое вещество головного мозга — развивается энцефалит, если оболочки головного и спинного мозга — развивается менингит, а если и то и другое — менингоэнцефалит.

Последствиями заболевания являются поражение двигательной путей нервной системы (парез, может быть парез мускулатуры, парез кишечника, парез мочевого пузыря), паралич и даже смерть.

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