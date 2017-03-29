Первый житель Нижнего Новгорода пострадал от укуса клеща по данным на 29 марта

Присасывание клеща произошло на придомовой территории в Советском районе. При лабораторных исследованиях клеща антиген клещевого вирусного энцефалита не выявлен.

Напомним, что неделю назад, 23 марта, управление Роспотребнадзора предупреждало о раннем пробуждении клещей в 2017 году. По данным ведомства, раннее пробуждение клещей произойдет из-за благоприятных погодных условий.

В 2016 году также зафиксирована ранняя активность клещей. С 28 марта по 3 апреля прошлого года, когда температура воздуха достигала +10°С, специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали два случая присасывания клещей к жителям области: один случай произошел в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, второй — в Кстовском районе области. В обоих случаях насекомые не являлись носителями вируса энцефалита.

Между тем, с начала апреля 2016 года (полноценного начала активности клещей) по 25 сентября в медицинские организации Нижегородской области за помощью из-за укусов клещей обратилось почти 10 тысяч человек, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

СПРАВКА:

Среда обитания клещей — трава, оттуда они заползают на обувь, одежду. Больше всего их в хвойно-лиственных смешанных лесах. Клещи сосредоточены вдоль троп, по которым ходят люди. Клещи на деревьях не живут и не заползают на них, но могут подняться на куст.

При кровососании инфицированный клещ передает человеку вирус клещевого энцефалита, опасность которого в том, что поражает центральную нервную систему. Если в процесс воспаления вовлекается серое вещество головного мозга — развивается энцефалит, если оболочки головного и спинного мозга — развивается менингит, а если и то и другое — менингоэнцефалит.

Последствиями заболевания являются поражение двигательной путей нервной системы (парез, может быть парез мускулатуры, парез кишечника, парез мочевого пузыря), паралич и даже смерть.