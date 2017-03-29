В Петербурге задержали подозреваемых в сбыте наркотиков школьникам

«Сотрудники полиции изобличили двух учащихся колледжа в незаконном сбыте наркотиков пятерым юным петербуржцам, которые впоследствии были госпитализированы с отравлением этими наркотиками», — говорится в сообщении. Также уточняется, что возраст задержанных за сбыт — 15 и 16 лет, и они «полностью изобличены».

В Петербурге пять человек отравились неизвестным наркотиком

В ночь на 26 марта из квартиры дома 18 корпус 2 по улице Адмирала Черокова с острым ингаляционным отравлением психотропным веществом были госпитализированы пять человек в возрасте от 15 до 19 лет. В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли пакетик с остатками синтетического наркотического средства (неопределенной массы из-за «следового» количества).

«По данному факту следственным отделом УМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 УК России (незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ)», — уточнили в полиции.