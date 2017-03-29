Уроженца Казахстана заподозрили в убийстве пенсионерок в Самаре
В Самаре задержали уроженца Казахстана по подозрению в двойном убийстве пенсионеров. Задержанный вину не отрицает, сообщает портал «Волга ньюс».
В Самаре задержали уроженца Казахстана по подозрению в двойном убийстве пенсионеров. Задержанный вину не отрицает, сообщает портал «Волга ньюс».
По данным издания, в Самаре 25 и 27 марта были убиты две пенсионерки. Так как почерк был одинаковый, уголовные дела по факту убийства объединили в одно производство.
«По нашим данным, преступник
28 марта полиция задержала подозреваемого — не судимого, дважды женатого
«Вину он не отрицает. Мы предполагаем, что он причастен еще к одному убийству, совершенному в 2016 году в другом субъекте РФ. Является ли он тем, кто убивал пенсионерок по ПФО, пока не ясно, эта версия проверяется», — отметил исполняющий обязанности начальника ГУ МВД России по Самарской области Алексей Гринь.
Силовики подтвердили изданию, что мужчина, возможно, психически нездоров, однако подтвердить это должна экспертиза.