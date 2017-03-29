Уроженца Казахстана заподозрили в убийстве пенсионерок в Самаре

По данным издания, в Самаре 25 и 27 марта были убиты две пенсионерки. Так как почерк был одинаковый, уголовные дела по факту убийства объединили в одно производство.

«По нашим данным, преступник какое-то время выбирал себе жертву, в дом входил под благовидным предлогом: попить воды или помочь чем-нибудь. Одну из жертв он задушил, вторая была убита ножом. Из домов похищены деньги и ювелирные украшения», — рассказал изданию первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александр Оськин.

28 марта полиция задержала подозреваемого — не судимого, дважды женатого мигранта-нелегала 1970 года рождения, уроженца Казахстана, который подрабатывал на стройках.

«Вину он не отрицает. Мы предполагаем, что он причастен еще к одному убийству, совершенному в 2016 году в другом субъекте РФ. Является ли он тем, кто убивал пенсионерок по ПФО, пока не ясно, эта версия проверяется», — отметил исполняющий обязанности начальника ГУ МВД России по Самарской области Алексей Гринь.

Силовики подтвердили изданию, что мужчина, возможно, психически нездоров, однако подтвердить это должна экспертиза.