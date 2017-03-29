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12:32 (мск), источник: Водитель Петербурга

Прыжок из окна на «Ниссан» закончился уголовным делом в Петербурге

Владелица иномарки оценила ущерб в 55 тысяч рублей. В ближайшее время дело будет рассмотрено судом.

В Центральном районе города на Неве утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя города. Мужчину обвиняют в повреждении чужого и нанесении серьезного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба Горпрокуратуры.

По версии следствия, ЧП произошло 17 октября этого года. Находясь в парадной на улице Жуковского, мужчина выпрыгнул из окна между первым и вторым этажом. Угодил он на припаркованный у дома Nissan. Таким образом повреждены оказались крыша и верхняя часть кузова слева.

Владелица иномарки оценила ущерб в 55 тысяч рублей. В ближайшее время дело будет рассмотрено судом.

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