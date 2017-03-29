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12:48 (мск), источник: РИА Новости

Вороненков незадолго до убийства пожаловался в Мосгорсуд на угрозы

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков незадолго до своего убийства в Киеве направил в Мосгорсуд заявление, в котором рассказал о поступавших в его адрес угрозах неизвестных, передает корреспондент РИА Новости в среду из зала суда.

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Мосгорсуд сегодня решает формальный вопрос — рассматривать ли жалобу адвоката на заочный арест Вороненкова, обвиняемого в рейдерском захвате здания в Москве.

«В заявлении сказано, что он (Вороненков — ред.) опасается за свою жизнь и здоровье в связи с многочисленными угрозами, которые он получал на территории России», — заявила судья.

В этом заявлении Вороненков выразил готовность участвовать в следственных действиях, но при этом приезжать в Россию отказался.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Позднее выяснилось, что предполагаемый убийца экс-депутата ранее проходил службу в Национальной гвардии. Мотивы преступления пока неясны.

Комментарии
7
ХХХХХХ
Никакого сочувствия и жалости к Вороненкову, равно, как и к его супруге,Максаковой-НЕТ! И противно смотреть и слушать, когда на Российском канале пытаются оправдать её, слёзно умоляя предательницу вернуться. Дальше уже плыть некуда!
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Понятно
У меня родственники и друзья в Украине живут, так видя всю обстановку в Украине, я еще долго туда не поеду, но есть бесбашенные. не умеющие думать, которые туда едут, как их только в депутаты пускают
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А Б
Даже как-то странно слышать, что Вороненков жаловался на угрозы в официальный орган РФ. При его-то опыте и знаниях принятой в РФ практики, можно было бы понять, что власть не оставит его в покое после его ухода в Украину.
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