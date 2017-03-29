Вороненков незадолго до убийства пожаловался в Мосгорсуд на угрозы

Мосгорсуд сегодня решает формальный вопрос — рассматривать ли жалобу адвоката на заочный арест Вороненкова, обвиняемого в рейдерском захвате здания в Москве.

«В заявлении сказано, что он (Вороненков — ред.) опасается за свою жизнь и здоровье в связи с многочисленными угрозами, которые он получал на территории России», — заявила судья.

В этом заявлении Вороненков выразил готовность участвовать в следственных действиях, но при этом приезжать в Россию отказался.