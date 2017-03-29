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12:30 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В жилом доме на проспекте Народного Ополчения искали бомбу

Здание «заминировала» безработная женщина.

Источник: РИА "Новости"

В жилом доме в Петербурге искали взрывное устройство, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Проверка силовиков в здании в Кировском районе состоялась днем 28 марта.

По данным правоохранительных органов, в 14.27 во вторник в службу «112» позвонила неизвестная женщина. Она рассказала, что в парадной дома № 183 по проспекту Народного Ополчения живут «подозрительные люди», которые якобы готовят теракт.

Стражи порядка выехали по указанному адресу и обследовали чердак, подвальные помещения, лестничные марши и прилегающую территорию. В ходе проверки они не обнаружили никаких взрывных устройств. Эвакуация жильцов дома не проводилась.

Полицейским удалось установить, что звонок поступил с телефона, зарегистрированного на 33-летнюю нигде не работающую женщину. Местонахождение телефонной террористки устанавливается.

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