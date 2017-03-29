Стало известно имя возможного убийцы 23-летней девушки в Стерлитамаке

Стражи порядка начали поиски возможного виновника кровавой резни в Стерлитамаке. В подъезде многоэтажки неизвестный мужчина жестоко расправился с 23-летней девушкой.

Полицейские разыскивают 37-летнего Алана Шавлохова. Уже сейчас известно, что главный подозреваемый приехал в Башкирию из Северной Осетиии.

Сыщики полагают, что возможный убийца может передвигаться сразу на трех машинах: — «Ауди А5» г/н — Р509ЕР 102 — «БМВ 525» г/н — О104УМ 102 — «Лада Приора» г/н — Т847ВН 102.

Всех узнавших мужчину просят сообщить в дежурную часть полиции Стерлитамака по телефону 8−3473−20−45−31.