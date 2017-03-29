В Воронежской области из гастролирующего цирка сбежал шимпанзе за 400 тыс рублей

Южноафриканский шимпанзе сбежал из гастролирующего цирка-шапито в Лисках, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» администратор учреждения Павел Стрюков в среду, 29 марта. Шатер и вольеры с животными одного из передвижных воронежских цирков установили в Лискинском городском парке днем ранее, 28 марта.

— Вечером мы, как обычно, покормили животных. Все были на месте, дорогу перенесли хорошо. А утром обнаружили сломанную пустую клетку. Сема и раньше демонстрировал характер, но чтобы устроить побег — такого еще не было. Даже не знаем, что будем делать, если не найдем его до начала представлений. Это один из наших лучших «артистов». Да и стоимость его высока — около 400 тыс. рублей, — пояснил Павел Стрюков.

Южноафриканскому шимпанзе по кличке Семен (в цирке его называют Семой) полтора года. Для обезьяны это сравнительно молодой возраст.

По словам сотрудников цирка, если они не найдут шимпанзе в течение нескольких часов своими силами, им придется обратиться в полицию.