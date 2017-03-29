Эрмитаж отказался комментировать арест замдиректора Новикова

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы в среду поместил под домашний арест сроком на два месяца заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова по уголовному делу о крупном мошенничестве.
«В настоящий момент Эрмитаж не комментирует ситуацию», — сообщили в пресс-службе музея.
Согласно данным, опубликованным на сайте Минкультуры РФ, Новиков занимает должность заместителя гендиректора Эрмитажа по строительству.
Как ранее заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, задержание Новикова связано с громким «делом реставраторов», в рамках которого заключен под стражу бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, директор департамента инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов и другие фигуранты.
Кроме того, ранее некоторые СМИ сообщили о задержании за мошенничество начальника департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры РФ Артема Новикова, который, по информации прессы, приходится сыном Михаилу Новикову. Однако пресс-служба министерства категорически опровергла эту информацию.
Фигурантам «дела реставраторов» вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.