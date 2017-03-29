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12:45 (мск), источник: РИА Новости

Эрмитаж отказался комментировать арест замдиректора Новикова

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 мар — РИА Новости. Государственный Эрмитаж пока не комментирует информацию о заместителе генерального директора музея Михаиле Новикове, которого суд поместил под домашний арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы в среду поместил под домашний арест сроком на два месяца заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова по уголовному делу о крупном мошенничестве.

«В настоящий момент Эрмитаж не комментирует ситуацию», — сообщили в пресс-службе музея.

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Согласно данным, опубликованным на сайте Минкультуры РФ, Новиков занимает должность заместителя гендиректора Эрмитажа по строительству.

Как ранее заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, задержание Новикова связано с громким «делом реставраторов», в рамках которого заключен под стражу бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, директор департамента инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов и другие фигуранты.

Кроме того, ранее некоторые СМИ сообщили о задержании за мошенничество начальника департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры РФ Артема Новикова, который, по информации прессы, приходится сыном Михаилу Новикову. Однако пресс-служба министерства категорически опровергла эту информацию.

Фигурантам «дела реставраторов» вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.

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