Эрмитаж отказался комментировать арест замдиректора Новикова

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы в среду поместил под домашний арест сроком на два месяца заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова по уголовному делу о крупном мошенничестве.

Замдиректора Эрмитажа Новиков отправлен под домашний арест по подозрению в мошенничестве

Согласно данным, опубликованным на сайте Минкультуры РФ, Новиков занимает должность заместителя гендиректора Эрмитажа по строительству.

Как ранее заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, задержание Новикова связано с громким «делом реставраторов», в рамках которого заключен под стражу бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, директор департамента инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов и другие фигуранты.

Кроме того, ранее некоторые СМИ сообщили о задержании за мошенничество начальника департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры РФ Артема Новикова, который, по информации прессы, приходится сыном Михаилу Новикову. Однако пресс-служба министерства категорически опровергла эту информацию.