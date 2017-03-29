На Урале осужден ревнивец, расстрелявший соперника на глазах жены

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («убийство»).

«Судом установлено, что Балакин на почве личных неприязненных отношений из-за ревности дважды выстрелил из огнестрельного оружия в грудную клетку потерпевшего, от чего тот скончался на месте преступления. Труп потерпевшего он спрятал в лесу, присыпав снегом», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Убийство ревнивец совершил на глазах у своей супруги, спланировав его детали заранее. Для этого он взял в аренду автомобиль и заклеил на нем регистрационные номера, зарядил незарегистрированное охотничье ружье и привез жену на место расправы над соперником.