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12:34 (мск), источник: УралПолит.ру

На Урале осужден ревнивец, расстрелявший соперника на глазах жены

БОГДАНОВИЧ, 29 марта, ИА УралПолит.Ru. Богдановичский городской суд приговорил к девяти годам колонии строго режима 44-летнего местного жителя, убившего на почве ревности своего знакомого.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («убийство»).

«Судом установлено, что Балакин на почве личных неприязненных отношений из-за ревности дважды выстрелил из огнестрельного оружия в грудную клетку потерпевшего, от чего тот скончался на месте преступления. Труп потерпевшего он спрятал в лесу, присыпав снегом», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Убийство ревнивец совершил на глазах у своей супруги, спланировав его детали заранее. Для этого он взял в аренду автомобиль и заклеил на нем регистрационные номера, зарядил незарегистрированное охотничье ружье и привез жену на место расправы над соперником.

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