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12:32 (мск), источник: Uralpress.ru

Маршрутный ПАЗ сбил пьяного мужчину в Челябинске

Маршрутный ПАЗ сбил пьяного мужчину в Челябинске. С переломом мыщелка пострадавший был доставлен в больницу.

Авария произошла 28 марта в 18 часов напротив дома № 55 по улице Воровского. ПАЗ маршрута № 17 (ООО Такси-Сервиском) совершил наезд на пешехода, стоящего у края проезжей части.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГИБДД города, по факту ДТП проводится административное расследование, все обстоятельства устанавливаются.

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