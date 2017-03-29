Маршрутный ПАЗ сбил пьяного мужчину в Челябинске

Авария произошла 28 марта в 18 часов напротив дома № 55 по улице Воровского. ПАЗ маршрута № 17 (ООО Такси-Сервиском) совершил наезд на пешехода, стоящего у края проезжей части.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГИБДД города, по факту ДТП проводится административное расследование, все обстоятельства устанавливаются.