В Казани главу строительной компании «ФОН» арестовали до 13 мая

Адвокат задержанного просил не отправлять клиента в СИЗО, показав в суде справки о болезнях сердца и почек у Ливады.
— Никуда сбегать, уезжать у меня в планах нет. Вся задача, которая стоит передо мной — это достроить дома и выполнить договорные обязательства с дольщиками по передаче их квартир, — также говорил перед заседанием Ливада.
Однако судья принял решение арестовать задержанного.
Напомним, компания «ФОН» работает на рынке жилищного строительства с 1995 года. За это время компанией было построено более 70 многоэтажных жилых домов общей площадью более 700 тыс. кв. метров.
В 2013 году у компании кончились деньги, из-за чего остановилось строительство ряда жилых комплексов по всему Татарстану. На сегодняшний день необходимо завершить строительство 20 домов площадью 338,1 тыс. кв. метров на 5 593 квартиры (4 тыс. дольщиков).