В Казани главу строительной компании «ФОН» арестовали до 13 мая

Адвокат задержанного просил не отправлять клиента в СИЗО, показав в суде справки о болезнях сердца и почек у Ливады.

— Никуда сбегать, уезжать у меня в планах нет. Вся задача, которая стоит передо мной — это достроить дома и выполнить договорные обязательства с дольщиками по передаче их квартир, — также говорил перед заседанием Ливада.

Однако судья принял решение арестовать задержанного.

Напомним, компания «ФОН» работает на рынке жилищного строительства с 1995 года. За это время компанией было построено более 70 многоэтажных жилых домов общей площадью более 700 тыс. кв. метров.