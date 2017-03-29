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13:09 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани главу строительной компании «ФОН» арестовали до 13 мая

В Советском суде Казани по делу о мошенничестве арестовали до 13 мая главу строительной компании «ФОН» Анатолия Ливаду, судья принял решение удовлетворить соответствующее ходатайство следствия.

Адвокат задержанного просил не отправлять клиента в СИЗО, показав в суде справки о болезнях сердца и почек у Ливады.

 — Никуда сбегать, уезжать у меня в планах нет. Вся задача, которая стоит передо мной — это достроить дома и выполнить договорные обязательства с дольщиками по передаче их квартир, — также говорил перед заседанием Ливада.

Однако судья принял решение арестовать задержанного.

Напомним, компания «ФОН» работает на рынке жилищного строительства с 1995 года. За это время компанией было построено более 70 многоэтажных жилых домов общей площадью более 700 тыс. кв. метров.

В 2013 году у компании кончились деньги, из-за чего остановилось строительство ряда жилых комплексов по всему Татарстану. На сегодняшний день необходимо завершить строительство 20 домов площадью 338,1 тыс. кв. метров на 5 593 квартиры (4 тыс. дольщиков).

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