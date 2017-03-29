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13:05 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодарском аэропорту задержали мужчину с 1,3 кг наркотиков в желудке

Краснодарская транспортная прокуратура утвердила обвинение в отношении гражданина Таджикистана, которого обвинили в контрабанде и покушении на сбыт наркотиков.

Источник: ЮГА.ру

По версии следствия, 27 ноября 2016 года мужчина в Таджикистане проглотил 165 контейнеров со смесью наркотиков: ацетилкодеином, 6-моноацетилморфином и героином. Общая масса веществ достигла 1,3 кг, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

На следующий день мужчина прибыл в аэропорт Краснодара. Во время таможенного контроля у него изъяли запрещенные вещества. Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.

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