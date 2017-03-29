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16:18 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Мошенники «заработали» на волгоградцах полмиллиона рублей

Жертвами аферистов стали несколько человек.

К примеру, 93-летняя пенсионерка из Центрального района лишилась 200 тыс. рублей. К ней пришла неизвестная женщина, чтобы якобы проверить работу электрооборудования. Когда хозяйка квартиры отвлеклась, то «гостья» похитила у нее деньги. Мошенники обманули еще трех пенсионерок, «заработав» на этом 182 тыс. рублей.

В Краснооктябрьском районе женщина 44-х лет «подарила» аферистам 100 тыс. рублей. Она поверила «сотруднику банка» и набрала комбинацию цифр в банкомате, в итоге деньги «улетели» в неизвестном направлении.

Мошенники активно используют сайты бесплатных объявлений. При помощи такого интернет — ресурса они похитили 11 тысяч с карты жительницы Советского района и 4 тысячи рублей у жительницы Алексеевского района.

Житель города-спутника приобрел у неизвестного человека телефон за 41 тыс. рублей, но свою покупку так и не увидел. Сейчас стражи порядка ищут подозреваемых.

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