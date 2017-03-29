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12:53 (мск), источник: VN.ru

Водители «Лексуса» и «Жигулей» устроили бой посреди улицы

Два горячих на расправу водителя подрались посреди дороги в районе «Золотой Нивы» Октябрьского района Новосибирска, сообщает служба эвакуации «АСТ-54».

Бой между водителями черного «Лексуса» и белых «Жигулей» произошел у дома № 201/1 по улице Бориса Богаткова. Причина конфликта остается неизвестной, однако один очевидцев рассказал, что первым бросился в драку владелец японской машины.

Как видно на ролике, мужчина уверенно набросился на оппонента из отечественного автомобиля и практически сразу же повалил его на грязную землю. Тот поднялся, и драка с ударами руками и ногами продолжилась. Спустя какое-то время мужчины исчерпали даже эти аргументы и расселись по своим авто.

Весной 2015 года в Интернете стала хитом запись с видеорегистратора под названием «Неадекват с кувалдой. Новосибирск». Камера запечатлела, как на узкой дороге в одном из дворов встречный автомобилист, не сумев разъехаться с автором ролика, вышел из машины, достал из багажника кувалду и угрожающе двинулся навстречу преграде.

Как рассказал ранее VN.ru начальник Госинспекции дорожного движения Новосибирской области Сергей Штельмах, большинство людей устали от хамского и наглого поведения на дороге. «Новосибирск — третий город в России по количеству населения, с очень большой интенсивностью движения. Ситуация меняется кардинально — город растет и развивается, что не может не сказываться на движении», — пояснил глава областного ГИБДД.

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