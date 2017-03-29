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14:03 (мск), источник: PROUFU.ru

Убийцу 23-летней девушки ищут по всей Башкирии

В Башкирии разыскивают предполагаемого убийцу 23-летней девушки.

Напомним, сегодня в Стерлитамаке в подъезде собственного дома была убита местная жительница. Неизвестный мужчина ударил ее ножом в шею. Девушка шла из детского сада, насколько известно, у нее осталась 6-летняя дочь.

По подозрению в убийстве полиция разыскивает 37-летнего Алана Шавлохова, выходца из Северной Осетии, проживающего в Аургазинском районе Башкирии. Сообщается, что подозреваемый может передвигаться на одном из трех автомобилей — «Ауди А5», «БМВ 525» и «Ладе Приоре».

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