В центре Уфы труп мужчины пролежал на асфальте около трех часов

«Сначала приехала одна машина “скорой”, примерно, через 20 минут — вторая. Медики находились в машинах. Труп мужчины даже ничем не прикрыли. А мимо ходят дети, смотрят на него, кто-то фотографировал даже. Водитель одной из “скорой” сказал, что ждут машину для перевозки трупов», — рассказали агентству «Башинформ» очевидцы.

Судя по одежде, на бездомного умерший не похож. По словам местных жителей, труп пролежал на холодном асфальте около трех часов. Машины «скорой помощи» уехали, а тело, которое кто-то все-таки догадался прикрыть полиэтиленом, осталось на месте. Только в 11.00 мертвого мужчину погрузили в спецмашину и увезли в морг.

Для установления причины смерти необходима медэкспертиза.

«Если гражданин видит, что человеку плохо или он не подает признаков жизни, необходимо позвонить в “скорую” или полицию и передать сообщение с адресом. Этот вызов будет немедленно передан в экстренные службы, которые могут оказать помощь и должны выехать на место происшествия», — сказал руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.

По словам руководителя пресс-службы Министерства здравоохранения РБ Светланы Кускарбековой, в функции «скорой помощи» не входит перевозка трупов.

«Сотрудники “скорой” не имеют права с улицы взять труп и увезти его, поскольку это не больной пациент. Они занимаются лечением. В данном случае, медики могут только зафиксировать смерть мужчины», — прокомментировали в Минздраве РБ.

Транспортировкой трупов в городе занимается комбинат спецобслуживания.