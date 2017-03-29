Дежурный отряд Росгвардии задержал двух подозреваемых в уличном разбое
(Казань, 29 марта, «Татар-информ»). 28 марта в Приволжском районе сотрудники Росгвардии задержали двух граждан, подозреваемых в нападении на нетрезвого мужчину, сообщает
(Казань, 29 марта, «Татар-информ»). 28 марта в Приволжском районе сотрудники Росгвардии задержали двух граждан, подозреваемых в нападении на нетрезвого мужчину, сообщает
Около шести вечера во дворе одного из домов по улице Фучика двое приятелей избили 38-летнего гражданина и отняли у него сотовый телефон стоимостью пять тысяч рублей. Находившаяся на маршруте патрулирования группа задержания Росгвардии отправилась по заявке и задержала подозреваемых. Ими оказались два тридцатилетних, ранее судимых местных жителя.
Потерпевшего с переломами ребер доставили в больницу. Похищенный телефон изъят.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».