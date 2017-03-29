Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Путин одобрил выделение кредитов в €2,2 млрд одной из стран
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Топ-15 необычных налогов в странах мираНалог на тень, безбрачие, рассвет и собственное преступление
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
СМИ: Виктория Дайнеко рассказала о жизни после развода
Состояние перенёсшего инсульт Носкова ухудшилось
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
10Европейские деревья года
8Пустыня в цвету
12Ливни затопили Перу
13:19 (мск), источник: РИА Новости

Трех пострадавших в ДТП на юге Москвы детей эвакуировали вертолетом

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Московский авиационный центр (МАЦ) эвакуировал в медицинское учреждение троих детей с места ДТП на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.

Источник: РИА "Новости"

Трое детей пострадали, по предварительным данным, при столкновении микроавтобуса с двумя легковыми машинами на юге Москвы, сообщил ранее РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

«Трое детей и женщина для сопровождения эвакуированы вертолетом в детскую городскую клиническую больницу № 9 имени Г. Н. Сперанского», — сказал собеседник агентства.

ДТП произошло возле дома 65 на Варшавском шоссе. Обстоятельства происшествия выясняются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Военный эксперт о ПРО США: ребята, вы ходите по острию ножа
Совфед освободил попавших под санкции россиян от налогов
Путин увеличил численность Вооруженных сил России
В Росгвардии объяснили действия бойцов в Чечне во время атаки
Вороненков незадолго до убийства пожаловался в суд на угрозы
Замдиректора Эрмитажа отправлен под домашний арест
Матвиенко призвала к диалогу с гражданами после протестов
В РПЦ считают «правовым нонсенсом» референдум по Исаакию
Спорт
Без Месси. И без ЧМ? Аргентина в шаге от величайшего провала Впервые за 40 лет сборная Аргентины может пропустить чемпионат мира. Выясняем, кто виноват и что делать
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь