Трех пострадавших в ДТП на юге Москвы детей эвакуировали вертолетом

Трое детей пострадали, по предварительным данным, при столкновении микроавтобуса с двумя легковыми машинами на юге Москвы, сообщил ранее РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

«Трое детей и женщина для сопровождения эвакуированы вертолетом в детскую городскую клиническую больницу № 9 имени Г. Н. Сперанского», — сказал собеседник агентства.

ДТП произошло возле дома 65 на Варшавском шоссе. Обстоятельства происшествия выясняются.