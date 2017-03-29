Трех пострадавших в ДТП на юге Москвы детей эвакуировали вертолетом
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Московский авиационный центр (МАЦ) эвакуировал в медицинское учреждение троих детей с места ДТП на юге Москвы, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Московский авиационный центр (МАЦ) эвакуировал в медицинское учреждение троих детей с места ДТП на юге Москвы, сообщили РИА Новости в
Трое детей пострадали, по предварительным данным, при столкновении микроавтобуса с двумя легковыми машинами на юге Москвы, сообщил ранее РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
«Трое детей и женщина для сопровождения эвакуированы вертолетом в детскую городскую клиническую больницу № 9 имени Г. Н. Сперанского», — сказал собеседник агентства.
ДТП произошло возле дома 65 на Варшавском шоссе. Обстоятельства происшествия выясняются.