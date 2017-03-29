Вступил в силу приговор сотрудникам банка «Пойдем!», похитившим 3,6 млн в Аше
Финансисты оформляли кредиты на знакомых, обещая самостоятельно погашать задолженность.
Финансисты оформляли кредиты на знакомых, обещая самостоятельно погашать задолженность.
Челябинский областной суд утвердил обвинительный приговор двум сотрудникам бюро финансовых решений «Пойдем!» (офис в Аше), похитившим 3,6 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Облсуд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Вячеслава Сазикова и Марины Гамалетдиновой, оставил без изменения приговор Ашинского городского суда, он вступил в законную силу», — сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.
Она напомнила, что оба были признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Сазикову было назначено три года лишения свободы в колонии общего режима, Гамалетдиновой — два условно.
Приговор обжаловали осужденный и его адвокат, которые просили вынести оправдательный вердикт. Однако судебная коллегия по уголовным делам облсуда оставила жалобы без удовлетворения.
Как установило следствие, с декабря 2013 по июль 2014, являясь работниками коммерческого банка, коллеги подыскивали лиц, нуждающихся в деньгах и обладающих низким уровнем финансовой грамотности. Обещая самостоятельно погашать задолженность по кредиту, они склоняли клиентов к оформлению договоров потребительского кредитования с предоставлением недостоверных сведений о доходе и месте работы. При этом Гамалетдинова, являясь финансовым консультантом банка, наделенная полномочиями самостоятельно принимать решения, одобряла и выдавала кредиты «своим клиентам». Организации был причинен материальный ущерб на сумму свыше 3,6 млн рублей путем заключения 21 договора.