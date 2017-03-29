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13:06 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Суд отказался возвращать в прокуратуру дело Романа Юшкова

ПЕРМЬ, 29 марта, РИА ФедералПресс. Сегодня Ленинский суд Перми отклонил ходатайство адвоката Роман Юшкова о возвращении дела в прокуратуру, сообщил господин Юшков.

Пермского активиста обвиняют по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Поводом послужила публикация Юшкова «Скажи чужаку свое НЕТ», в которой автор призывал перестать покупать товары в магазинах, принадлежащих азербайджанцам.

«Суд Ленинского районного суда Перми отказался признать серьезные процессуальные нарушения, допущенные Следственным комитетом. В ходе вчерашнего и сегодняшнего судебных заседаний ходатайство адвоката о возвращении дела в прокуратуру было ею отвергнуто. Следующее заседание назначено на 31 марта», — уточнил господин Юшков.

По его словам, на данный момент был заслушан единственный свидетель: хозяин магазина, который, по версии следствия, упоминался в публикации. В ходе допроса выяснилось, что он статьи не читал и претензий к Юшкову не имеет.

«Суд необоснованно отклонил вопросы защиты свидетелю», — уверен адвокат Роман Ахметов. — «Вызывает недоумение допрос свидетеля на предмет отношения к статье, которую он не читал и знает лишь со слов сотрудников полиции и “посетителей его магазина”. Мы не согласны с отказом суда возвращать дело прокурору, так как полагаем, что обвинительное заключение составлено с многочисленными нарушениями УПК РФ. Например, в списке свидетелей указаны лица, не допрошенные следователем в рамках предварительного следствия».

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